CALCIOMERCATO NAPOLI. Tabloid inglesi sicuri: “Chelsea propone scambio per Higuain”
di Redazione
08/07/2016
Aurelio De Laurentiis è irremovibile, il Napoli ripartirà da Gonzalo Higuain. La volontà del club azzurro è ferma, ma andrà rapportata alle dinamiche di mercato. Ed a quel rinnovo, finora mancato, che metterebbe Higuain ed il Napoli nella scomoda situazione di iniziare la prossima stagione con appena un altro anno di contratto (scadenza 2018). Non mancano certo gli interessamenti da parte dei top club europei. Come potrebbe essere altrimenti, considerando che El Pipita – numeri alla mano – è un’autentica macchina da gol. Dovesse andare via da Napoli, Higuain lascerebbe senza ombra di dubbio l’Italia. Nessun club del Belpaese può permettersi di accollarsi la clausola rescissoria di 94 milioni di euro, conditio sine qua non per il trasferimento. Dall’Inghilterra rimbalza una voce clamorosa. Il tabloid Daily Mail racconta di un concreto interessamento del Chelsea, con Antonio Conte che avrebbe chiesto un sacrificio a Roman Abramovich per portare Higuain a Stamford Bridge. Conte sarebbe addirittura disposto a sacrificare Diego Costa, inserendolo nell’affare come (parziale) contropartita tecnica. L’affare sarebbe in standby, come riportato da Webcalcio, portale specializzato in calciomercato. Se ne riparlerà infatti in estate, quando De Laurentiis sferrerà l’attacco decisivo all’entourage di Higuain per il rinnovo del contratto. Dovesse sfumare, a quel punto ogni scenario sarebbe possibile
Articolo Precedente
Napoli Basket, che entusiasmo in città dopo il colpo Monaldi
Articolo Successivo
Thohir pronto a lasciare l’Inter?
Redazione
Articoli Correlati
Come iniziare a giocare a Calcio
18/09/2024