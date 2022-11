Il mal di schiena, indicatore di uno stile di vita sedentario – Come prevenire la cattiva postura del corpo senza andare dal medico?

La maggior parte delle persone trascorre almeno otto ore alla scrivania. Nella maggior parte dei casi, le

persone trascurano la postura del corpo o adottano una postura che trovano rilassante. Purtroppo, non

tutto ciò che è rilassante per la mente ha un effetto positivo sul corpo. Una postura anomala del corpo

predispone gli organi a vari disturbi che nel tempo portano a interventi chirurgici.

Sedersi su una sedia con lo schienale curvo può creare piccoli fastidi che si è tentati di trascurare. Con il

tempo, però, questi diventano fattori di stress per l’intero organismo. E da questo punto, la strada per il

bisturi diventa sempre più breve. Sapevate che stare seduti con la schiena piegata esercita una

pressione sugli organi interni, compreso il tratto digestivo?

Lavorate 8 ore al giorno alla vostra scrivania? La colonna vertebrale può soffrire!

Fortunatamente, una postura scorretta può essere gradualmente corretta grazie a sane

abitudini incorporate nella routine quotidiana.

Il massaggio non è solo per gli anziani!

La costante attenzione alla salute generale fa parte dell’educazione di tutti, indipendentemente

dall’età. Naturalmente, lo sport offre benefici miracolosi che già conosciamo. Tuttavia, i medici

incoraggiano a collegare le attività fisiche con azioni aggiuntive che aiutano la schiena a stare

dritta in modo naturale.

Le poltrone massaggianti sono un’idea stimolante per investire nella vostra salute fisica e

mentale a lungo termine. Se avete 20 o 40 anni e lavorate in ufficio, la vostra colonna

vertebrale ha bisogno di un’attenzione particolare. Le poltrone massaggianti sono progettate

per lavorare su diversi gruppi muscolari della schiena. Un dispositivo come questo, installato a

casa vostra, vi motiva a seguire un programma di massaggio regolare. La tecnologia

all’avanguardia delle poltrone da massaggio Fujiiryoki va ben oltre le prestazioni della terapia di

massaggio manuale. I programmi sono personalizzabili per rispondere alle esigenze specifiche

di ciascun utente.

Disciplinate il vostro corpo!

I vostri orari di lavoro non vi permettono di andare in palestra? Non siete amanti dell’attività

fisica regolare? È necessario educare il corpo con un regolare esercizio fisico. Iniziate con 10

minuti di esercizio leggero al giorno. Man mano che ci si allena, si può passare ad allenamenti

più intensi di 30 minuti a cadenza bisettimanale.

Lo sport ha una potente influenza sul corpo e sulla mente. Il movimento aiuta a stabilire

l’equilibrio emotivo e ad allenare i muscoli della schiena. Col tempo noterete che non dovrete

più forzarvi a tenere la schiena dritta. Una postura corretta diventerà l’effetto naturale

dell’autodisciplina attraverso lo sport.

I gruppi muscolari che sostengono la colonna vertebrale devono essere utilizzati per evitare

l’atrofia.

Le conseguenze sono dolorose e influiscono sulle prestazioni e sulla concentrazione.

sui compiti da svolgere al lavoro. Indirizzare uno stile di vita basato sul movimento e sulla

massoterapia.

Questa semplice formula è sufficiente a prevenire dolori lancinanti alla schiena e in

di conseguenza ottimizzare la qualità di vita complessiva.