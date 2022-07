Problemi alla schiena: ecco come risolverli

Trascorrete le vostre giornate di lavoro ingobbiti davanti a un computer o a una scrivania? Se è così, potreste essere a rischio di sviluppare problemi alla colonna vertebrale. Il mal di schiena è l’infortunio più comune tra i lavoratori negli Stati Uniti e colpisce circa 59 milioni di persone. È importante mantenere il corpo il più attivo possibile, ma se trascorrete la maggior parte della giornata lavorativa seduti e/o al computer, il lavoro potrebbe non essere quello giusto per voi. Tuttavia, ci sono modi per mantenersi in salute senza rinunciare alla propria passione per il lavoro. Prima di rivolgervi ad un professionista, come ad un fisioterapista a Roma, ecco alcuni consigli per continuare a lavorare riducendo al minimo il rischio di infortuni.

Muoversi regolarmente

Uno dei modi migliori per prevenire il mal di schiena è quello di muoversi regolarmente e mantenersi attivi. Non passare troppo tempo seduti o in piedi può aumentare la tensione muscolare e causare dolore alla schiena. Fare esercizio fisico regolarmente può aumentare la forza muscolare, ridurre lo stress e il dolore alla schiena. L’attività fisica è importante per la salute generale, ma è anche fondamentale per prevenire il mal di schiena. Passare troppo tempo seduti può infatti causare problemi alla colonna vertebrale, mentre l’esercizio fisico può avere benefici sulla salute delle ossa e della muscolatura. Fare esercizio fisico regolarmente può quindi avere un impatto positivo sulla salute generale e sul benessere della schiena, oltre che farvi perdere peso e non appesantire lo scheletro.

Non passare troppo tempo seduti

Sedersi per lunghi periodi di tempo può causare problemi alla schiena, quindi è importante muoversi regolarmente. Non stare seduti per più di 30 minuti consecutivamente e cerca di fare delle pause ogni 20-30 minuti per alzarti e camminare un po’.

Procurarsi una scrivania regolabile

Una scrivania regolabile è un ottimo investimento per chiunque lavori a un computer per molte ore al giorno. Regolare la propria altezza può aiutare ad alleviare il mal di schiena e il dolore alle spalle, collo e braccia. Su internet è possibile acquistare anche delle scrivanie regolabili e in tutta comodità. Vi consigliamo di fare una ricerca per trovare le migliori offerte.

Fare pause frequenti per alzarsi e camminare.

È importante fare delle pause frequenti quando si lavora al computer per alzarsi e camminare un po’. Questo può aiutare a mantenere la schiena in forma e prevenire il dolore. Inoltre, come detto prima, è importante camminare anche per aumentare il metabolismo e perdere peso.

Tastiere e mouse ergonomici possono aiutare a digitare e a navigare meglio sul computer

Tastiere e mouse ergonomici possono aiutare a digitare e a navigare meglio sul computer. Possono anche ridurre il rischio di problemi alla schiena.

Conclusione

Conclusione: I problemi alla schiena possono essere alleviati seguendo i consigli suddetti. Inoltre, è importante consultare un medico per ulteriori trattamenti o raccomandazioni.