Smart-working: 5 esercizi da fare se lavori da casa

Complice la pandemia da Covid-19 ed il conseguente lockdown, molti italiani hanno iniziato a sperimentare una nuova metodologia di lavoro che, con il senno di poi, possiamo dire che è stata molto apprezzata.

Stiamo parlando dello smart-working, chiamato in italiano “lavoro agile”.

Infatti, quando tutti noi ci siamo trovati chiusi nelle nostre abitazioni, abbiamo dovuto pensare a dei modi per reinventare i nostri lavori. Qui ha preso piede il lavoro da remoto che, dopo le prime difficoltà iniziali, ha apportati notevoli benefici, sia lato azienda che lato lavoratori.

Tuttavia, lavorare da casa porta anche ad alcuni svantaggi. Oggi vorremmo soffermarci sul fatto che lo smart-working potrebbe portare a problemi fisici, specie legati alla schiena.

Questo accade perché, semplicemente, a casa tendiamo ad assumere posizioni scorrette, spesso lavorando direttamente dal nostro letto.

Ebbene, per evitare che tutto ciò succeda, abbiamo deciso di fornirti questa guida con cinque esercizi che puoi fare se lavori da casa per recuperare la mobilità e l’elasticità.

1- Flessioni ed estensioni del polso

Iniziamo subito con il dire che si tratta di esercizi molto semplici che possono essere eseguiti anche ogni giorno al fine di scongiurare problematiche articolari legate all’utilizzo cosante del PC ed alle posizioni scorrette che spesso assumiamo.

Il primo esercizio è specifico per il polso e consiste in flessioni ed estensioni:

Distendi il braccio davanti a te con il palmo verso il basso

Aiutandoti con l’altra mano, spingi le dita verso il pavimento, sentendo l’allungamento

Resta nella posizione per circa 30 secondi

Ripeti lo stesso esercizio tirando le dita della mano verso l’alto, sempre per 30 secondi. Ovviamente dovrai fare la stessa cosa sia con la mano sinistra che con la destra.

2- Spinte del collo

Il secondo esercizio che vogliamo consigliarti è rivolto principalmente ad una parte del corpo: il collo.

Per svolgerlo dovrai distenderti a pancia in su con un asciugamano arrotolato sotto la nuca. Poi dovrai spingere la testa sul telo e portare il mento verso il collo.

Tieni la posizione per 10 secondi e ripeti per 10 volte l’esercizio, il tuo collo ringrazierà.

3- Allungamenti delle spalle

Una parte del corpo che risente molto della postura sbagliata che teniamo durante lo smart-working è quella relativa alla spalle. Di conseguenza, abbiamo un esercizio da suggeriti anche per questa zona del corpo. Posizionati davanti ad un tavolo e appoggia le mani su di esso, chinandoti a 90 gradi poi:

Piega il busto ancora di più verso il basso, allungando le scapole

Fai attenzione a non muovere le braccia perché dovranno rimanere distese

Mantieni la posizione per 30 secondi

Questo esercizio sarà da ripetere tre volte.

4- Posizione Bird dog

Eccoci arrivati ad un esercizio che coinvolge la nostra schiena:

Mettiti in quadrupedia, facendo attenzione a mantenere spalle e colonna allineati

Contrai il tuo addome

Solleva la gamba destra e distendila indietro, senza superare l’altezza del gluteo

Mantieni la posizione per 30 secondi e poi ripeti con l’altra gamba

Devi eseguire questo esercizio per tre volte per lato.

5- Flessioni delle dita

Passi diverse ore a scrivere al PC? Non ti preoccupare, esiste un esercizio ad hoc anche per le tue dita:

alza un braccio verso l’alto e allinea il polso con l’avambraccio e il palmo della mano aperto

Chiudi le dita dall’indice al mignolo a uncino

Mantieni la posizione per 10 secondi

Anche in questo caso, devi mantenere ripetere l’esercizio per 10 volte per ogni lato.

Smart-working: lo fanno solo i freelance?

Ora che hai capito quali esercizi puoi fare per risolvere i problemi fisici legati al lavoro da remoto, volevamo specificare un’altra cosa: lo smart-working non è solo per i freelance. Tuttavia, dobbiamo ammettere che l’essere in possesso di una Partita IVA conferisce ai lavoratori benefici maggiori in termini di autonomia e di scelta su dove lavorare.

Se vuoi diventare un freelance anche tu, puoi rivolgerti ad un commercialista, come il team di Fiscozen. Con loro riceverai una consulenza gratuita e senza impegno dove un esperto fiscale risponderà a tutti i tuoi dubbi sulla Partita IVA, dal quando è necessaria, al regime fiscale, fino alla dichiarazione dei redditi.