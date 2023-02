Attrezzatura da palestra in casa: ecco cosa non può mancare

Quando si parla di benessere e di cura della persona, oggi, si tocca un argomento caro a moltissime persone. Le nostre esigenze in questo senso, infatti, sono cambiate in maniera diametrale rispetto al passato. Viviamo in una società che dà moltissimo peso alle apparenze, del resto e, per questo motivo, quasi ognuno di noi ritiene necessario presentarsi nel migliore dei modi in ogni contesto, anche e, forse, soprattutto, di fronte a sé stesso o sé stessa.

Per questa ragione, attualmente, tantissimi individui si dicono interessati alla cosmetica, alle pratiche utili alla ricerca del benessere e a moltissimi altri aspetti relativi alla cura del corpo. Non è un caso, poi, se settori lavorativi come quelli della cosmetica, del wellness e dell’estetica sono cresciuti in maniera esponenziale negli ultimi anni. Fenomeni come la pandemia non hanno fatto arrancare questa crescita che, anzi, in quel periodo ha assunto forme nuove che, in molti casi, hanno avuto modo di riflettersi anche sui tempi più felici che viviamo oggi, fuori dall’emergenza sanitaria.

Chi non ha potuto fare a meno della sua workout routine, infatti, in questo periodo, ha allestito una piccola palestra in casa o si è dedicato alla ginnastica a corpo libero per non perdere di vista i propri obiettivi e per dare un senso ulteriore alla propria giornata costretta in casa. Questa tendenza non è cambiata di molto, nonostante siamo liberi con gli spostamenti. Diverse persone, infatti, continuano a preferire l’allenamento in casa, fino a decidere di mettere su home gym in piena regola.

Ovviamente, le palestre domestiche non hanno praticamente mai le proporzioni dei grossi centri di fitness sorti in ogni città del nostro Paese e non solo. Ciò nonostante, investendo in attrezzatura di qualità, disponibile all’acquisto su piattaforme come Kwell.it, è possibile ottenere risultati più che soddisfacenti. Scopriamo, di seguito, alcuni degli strumenti che non possono mancare nella propria palestra domestica.

Bilancieri

Iniziamo con un vero e proprio must. I bilancieri dovrebbero essere i migliori amici di tutti coloro che decidono di iniziare un percorso di allenamento. Non serve, infatti, allestire una palestra in casa per poter prendere dei bilancieri e cominciare delle serie di esercizi. Si tratta, del resto, di un tipo di attrezzatura da palestra molto versatile, senza la quale è praticamente impossibile conseguire buoni risultati in casa. Caricando kg sul bilanciere potrete ottenere ottimi risultati. Il suggerimento è quello di acquistarne uno da 20 kg.

Manubri componibili

Chi desidera creare una vera e propria palestra in uno degli ambienti della casa o, magari, dispone di un ampio garage, potrebbe pensare di acquistare una rastrelliera di manubri con pesi che oscillano tra i 5 kg e i 40. Ovviamente, però, allestire una home gym non deve necessariamente corrispondere al sacrificio di molto spazio in casa, anzi. Chi ne ha poco può preferire i manubri componibili, con cui poter arrivare fino a 30 kg senza dover per forza acquistare più manubri o, addirittura, una rastrelliera compresa, dal prezzo decisamente più esoso, oltre che più ingombrante.

Panca

Il terzo attrezzo vi sarà d’aiuto per gli esercizi che si intende fare. Nella fattispecie, la panca si utilizza per allenarsi in sicurezza su un piano apposito. Vi suggeriamo di acquistare un modello inclinabile e largo, su cui poter coricarsi adeguatamente, appoggiando il corpo e incastrando le scapole come si deve.

Sbarra per trazioni

Infine, suggeriamo l’acquisto di un rack, molto più versatile, oppure di una sbarra utile a fare le trazioni. Sottolineiamo che quelle che si posizionano nelle porte di casa tendono a distruggere i complementi, mentre quelle da muro rappresentano la soluzione migliore.