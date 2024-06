L’istruttore di Pilates Gym: tra benessere e opportunità di lavoro

L’attenzione verso il benessere fisico e mentale, negli ultimi anni, è diventata un aspetto fondamentale per tutti. C’è chi si è dedicato al benessere della propria mente attraverso lo studio o la lettura, ad esempio. C’è poi chi, invece, si è dedicato alla ricerca di un benessere fisico, oltre che mentale, dando importanza al proprio corpo e al proprio stile di vita.

Proprio per questo, sempre più persone si avvicinano all’attività fisica tramite la camminata, la ginnastica, ma anche discipline come lo Yoga ed il Pilates Gym.

Proprio quest’ultimo, in Italia, sta avendo sempre più consensi ed adesioni, avendo effetti positivi anche dal punto di vista professionale per chi decide di diventare istruttore di Pilates Gym. Ma perché? Scopriamo cos’è il Pilates e quali benefici apporta.

Quando nasce il Pilates?

Il Pilates è un metodo di allenamento antico, che nasce agli inizi del Novecento, dagli studi di Joseph Pilates.

Il creatore della disciplina iniziò fin da giovane ad interessarsi alla ginnastica e, soprattutto, per un tipo di allenamento che potesse irrobustire la muscolatura del corpo umano.

Alla ricerca di questo obiettivo, Pilates si cimentò nello studio dello Yoga e dell’anatomia, oltre a diventare uno sportivo a 360 gradi.

Durante la Prima Guerra Mondiale, in un periodo di prigionia, cominciò ad insegnare la disciplina da lui inventata, con risultati ottimi sul fisico dei suoi compagni di cella.

In seguito si trasferì negli Stati Uniti, dove fondò “Lo Studio”, dove il metodo “Contrology” prese vita e divenne la base di allenamento di diversi ballerini per il rinforzo della forma fisica e la riabilitazione del corpo.

Dopo la sua scomparsa, la disciplina venne insegnata e diffusa grazie a sua moglie e, col passare degli anni, ha preso piede in tutto il mondo. Il Pilates è una disciplina utilizzata in tutto il mondo, per curare il benessere fisico e mentale delle persone che lo praticano.

I benefici del pilates: benessere fisico e mentale

Quando si parla di Pilates, si parla di una disciplina nata con lo scopo di aumentare il benessere fisico dell’atleta che lo pratica. Non ha il solo obiettivo di rafforzare la muscolatura, ma anche quello di creare una sinergia tra corpo e mente.

Chi pratica Pilates, infatti, riesce ad avere controllo sui muscoli profondi, responsabili della postura.

Il mezzo necessario per arrivare ad una sinergia tra corpo e mente è la respirazione, parte fondamentale nell’esecuzione degli esercizi di Pilates. Sono diversi i benefici che il Pilates può apportare a chi pratica la disciplina con regolarità.

Dal punto di vista fisico, il Pilates rafforza i muscoli e ne migliora l’elasticità, donando un senso di consapevolezza del proprio corpo. È, inoltre, un ottimo alleato contro i dolori derivanti da posture scorrette.

Questi benefici hanno conseguenze positive anche sul benessere mentale dell’individuo.

Durante lo svolgimento degli esercizi, si pone molta attenzione alla respirazione, profonda e controllata. Questo provoca una riduzione del livello di stress, grazie anche alla riduzione di cortisolo. Questa attenzione verso la respirazione ed il controllo, anche dei movimenti del corpo, comporta anche un aumento del livello di concentrazione dell’individuo, promuovendo un maggiore equilibrio emotivo.

Allenarsi regolarmente nel Pilates porta a miglioramenti evidenti e concreti nella mente e nella forza dell’individuo, agendo a livello generale sul suo benessere.

Questi appena descritti sono i motivi per cui oltre 12 milioni di persone nel mondo praticano Pilates. Un numero in costante crescita, come dimostrato anche dalle tendenze degli ultimi anni post pandemia.

Ecco perché diventare istruttori di Pilates Gym rappresenta un’opportunità importante dal punto di vista professionale. Qual è il primo passo?

Diventare istruttori di Pilates Gym, un’opportunità professionale

La formazione è un elemento importante per la carriera di qualsiasi istruttore sportivo. Proprio per questo bisogna fare chiarezza sulla differenza che c’è tra un attestato di partecipazione ed un Diploma Nazionale. Quest’ultimo è l’unico modo per poter acquisire una qualifica riconosciuta dalla legge e da enti nazionali, come il Coni.

Una delle possibilità più valide per chi ha intenzione di intraprendere questo percorso di insegnamento, è il corso per Istruttore di Pilates Gym di CSEN Corsi.

È importante affidarsi ad enti specializzati nella formazione, con programmi di studio estremamente dettagliati, 100% online e che rilasciano, una volta superato l’esame finale, un Diploma Nazionale valido sul territorio italiano.

Una volta ricevuto questo riconoscimento, l’istruttore di Pilates Gym, potrà iniziare subito a lavorare in centri specializzati, palestre, nel mondo dell’online ed in villaggi turistici.