Panche fitness multifunzione: cosa sono e che tipi di esercizi permettono di svolgere

Dedicare qualche ora a settimana al proprio benessere è fondamentale per mantenersi in forma e alleviare lo stress. Per chi ha difficoltà a trovare il tempo per andare in palestra e decide di allenarsi in casa, una panca multifunzione rappresenta una soluzione ideale.

Questo attrezzo offre la possibilità di eseguire una vasta gamma di esercizi, permettendo di esercitare diversi gruppi muscolari senza dover uscire di casa. Ciò è possibile perché la panca multifunzione è dotata di appositi ausili pensati per garantire il completamento di movimenti specifici come ad esempio le colonnine per il bilanciere oppure la leva basculante.

Per avere maggiori dettagli, scopri le panche fitness multifunzione di Fisiostore e verifica quale può essere quella più adatta alle tue esigenze.

Tipologie di panche multifunzione

È possibile suddividere le panche fitness multifunzione in tre gruppi principali. Le panche pesi, ad esempio, sono regolabili e includono una stazione per il bilanciere e diverse leve per il sollevamento pesi, dedicate a ogni area muscolare. Pertanto, sono perfette per gli esercizi di forza, come il bodybuilding e il weight lifting. Questo tipo di panche spesso vengono vendute con barre e pesi, ma è possibile aggiungere ulteriori pesi per intensificare l’allenamento.

Ci sono, poi, le power tower, particolarmente adatte a chi pratica allenamenti a corpo libero e funzionali. Queste strutture offrono una varietà di barre, impugnature e manubri per eseguire trazioni, push-up e pull-up. Inoltre, sono dotate di panche per addominali ed esercizi a corpo libero. Le power tower sono molto versatili e consentono di effettuare un allenamento completo.

Infine, è possibile citare le macchine multifunzionali, delle soluzioni complete per l’allenamento in uno spazio contenuto (non superiore a 2 metri quadrati). Queste attrezzature permettono di regolare peso e impugnature in base all’esercizio da eseguire, offrendo la possibilità di svolgere un’intera sessione di training con una sola panca.

Gli esercizi da fare con la panca multifunzione

Dopo aver visto cos’è una panca multifunzione e quali sono le varie tipologie presenti sul mercato, occorre esaminare quali sono i tipi di esercizi che permette di svolgere.

Prima di passare in rassegna i vari tipi di allenamento, però, è bene precisare che potrebbe essere una buona idea rivolgersi prima al proprio medico di fiducia e chiedergli quali sono gli esercizi che, in base alle proprie patologie o in base semplicemente alla propria età, dovrebbero essere evitati o comunque svolti non frequentemente.

Prima di tutto, è possibile usare la panca multifunzione per poter rafforzare e tonificare le proprie gambe. Tra gli esercizi più facili da eseguire è possibile citare gli stacchi a gambe tese e gli squat.

Con riferimento alle braccia, invece, è possibile svolgere dei curl con bilanciere a cavo basso, distensioni a presa inversa e l’allenamento tricipite con pesi. Grazie a questi esercizi è possibile altresì tonificare i muscoli del petto, il bicipite branchiale e il branchiale stesso.

In realtà anche la schiena trae importanti vantaggi dall’uso di questo attrezzo e tra gli esercizi più semplici da svolgere è possibile citare il pull down e il pulley. Grazie ad essi è possibile allenare i romboidi, gran dorsale e paravertebrali.