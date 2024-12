Destinazioni per gli amanti degli sport invernali: le migliori località sciistiche in Italia

Con l’inverno in pieno svolgimento è tempo anche di sport invernali. Esperti e appassionati cominciano ad affollare tutte le principali località dove la neve ruba la scena, partendo dalle Alpi per raggiungere le principali vette dell’Appennino.

Oltre alle rinomate destinazioni alpine, infatti, anche le regioni del Centro e del Sud Italia offrono luoghi straordinari per gli appassionati della montagna, dello sci, dello snowboard e dello slittino.

Tutti questi luoghi, oltre ad essere veri e propri paradisi della montagna e della neve, rappresentano anche delle splendide mete dal punto di vista enogastronomico, storico e artistico. Andiamo a scoprire le più belle.

Madonna di Campiglio, Trentino Alto Adige

È una delle località alpine più rinomate, dal fascino davvero internazionale. Situata a 1550 metri di altitudine, tra le Dolomiti del Brenta e il ghiacciaio dell’Adamello, Madonna di Campiglio offre oltre 150 chilometri di piste, circa 50 dedicati allo sci di fondo.

Vanta inoltre uno snowpark tra i più grandi d’Italia. È compreso in uno dei comprensori sciistici più estesi delle Alpi, insieme a celebri località come Folgarida, Marilleva, Andalo e Tonale.

Cortina d’Ampezzo, Veneto

Nel cuore delle Dolomiti, in provincia di Belluno, Cortina d’Ampezzo è a tutti gli effetti una “classica” delle vacanze invernali italiane. Circondato da vette che raggiungono i 3200 metri e da piccoli ghiacciai, questo paese vanta, oltre alla bellezza dei prati innevati, anche una solida tradizione culinaria, legata a quella tirolese, e un centro pedonale che è un vero paradiso dello shopping.

Cervinia, Valle d’Aosta

La “perla” della Valle d’Aosta, nel comune di Valtournenche, si distingue come uno dei paradisi della neve e dello sci a partire dal mese di ottobre. Si va dai 1524 metri della Valtournenche, salendo fino ai 3480 del Plateau Rosa, raggiungendo la vetta del Monte Cervino.

Courmayeur, Valle d’Aosta

Situata ai piedi del Monte Bianco, Courmayeur si distingue per la sua bellezza. Oltre 100 km di piste fanno parte del comprensorio sciistico Chécrouit-Val Veny, che lambisce le caratteristiche campagne punteggiate da chalet in legno.

Per lo sci di fondo la località da raggiungere è Planpincieux. Da non perdere i formaggi e i salumi di produzione locale, insieme alle carni.

Sestriere, Piemonte

Sestriere è il paese più alto d’Italia. Sospeso a quota 2035 metri tra la Valle di Susa e la Val Chisone, è famoso per le sue piste di grande difficoltà, sulle quali sono state conquistate alcune delle medaglie olimpiche più importanti della storia dello sci alpino.

Roccaraso, Abruzzo

Roccaraso, insieme alle vicine Barrea, Pescasseroli, Pescocostanzo e Rivisondoli, fa parte del più grande comprensorio sciistico del Centro e Sud Italia. Le località sciistiche più famose (Aremogna, Pizzalto e Pratello9 si trovano tra i 1309 ei 2141 metri di altitudine.

La pista del Pratello è ai primi posti nella Top 10 italiana. La pista, chiamata “cucchiaio”, infatti, è estremamente tecnica, soprattutto nella parte iniziale, dove è classificata “nera”. Qui si svolgono varie competizioni internazionali.

Consigliamo anche un’escursione nella vicina Val di Sangro, meta dall’indiscusso fascino naturalistico ma anche luogo di antiche tradizioni da scoprire.

Abetone, Toscana

L’Abetone, in provincia di Pistoia, è la principale meta sciistica della Toscana. Il suo tracciato è uno dei più importanti dell’Appennino, e si estende sul monte Gomito, tra la Val di Luce, la Val di Lima, la Val dello Scoltenna e la Valle del Sestaione.

Il comprensorio offre circa 50 km di piste da sci, caratterizzate da diversi livelli di difficoltà, circondate da boschi ideali per percorsi di trekking e MTB. La location è molto frequentata in occasione del FullMoon Party, che si tiene (da dicembre a marzo) tutti i sabati di luna piena con aperitivo, musica e discesa notturna.

Etna

In Sicilia l’Etna non è solo il vulcano attivo più famoso e importante d’Italia. È infatti possibile scenderlo con gli sci, per un’esperienza davvero unica. Le zone dell’Etna sono

due: Nicolosi, situata tra i 1910 e i 2700 metri di quota, e i Piani di Provenzana – Linguaglossa, tra i 1800 e i 2317 metri.

A Nicolosi sono presenti una seggiovia biposto, una telecabina 6 posti e 3 sciovie, che raggiungono 3 piste rosse e una blu. A Piani di Provenzana, invece, ci sono 4 piste rosse e 2 blu, raggiungibili con una seggiovia quadrupla e 3 skilift.

Anche il paesaggio è molto vario: da quello brullo e tipicamente vulcanico a quello boscoso di alta montagna. Oltre alla neve, però, si possono apprezzare anche le escursioni ai crateri spenti, i più rinomati dei quali si trovano nella zona di Nicolosi.