Come iniziare a giocare a Calcio

Certamente il gioco del calcio è lo sport maggiormente popolare nel nostro Paese ma un conto è seguire le partite dei vari Campionati o internazionali, altro è praticarlo. Molti sognano di diventare grandi campioni, soprattutto da ragazzini ma non tutti riescono a realizzare questo sogno. L’ideale è iniziare a praticare il calcio fin da giovanissimi, da bambini potremmo tranquillamente dire ma come fare?

Il gioco del Calcio per ragazzini

Per i bambini praticare uno sport è di fondamentale importanza. Molti sport sono particolarmente utili per imparare una disciplina e sviluppare lo spirito di squadra, il concetto di lavoro di equipe che servirà per tutta la vita, nel lavoro e in tante altre occasioni.

Lo sport, quindi anche il calcio, favorisce lo sviluppo armonico e corretto del fisico dei bambini, lo sviluppo muscolare e osseo, a contrasto di patologie scheletriche di cui sovente i bambini soffrono, ad esempio la Scoliosi.

Ecco, allora, che far praticare uno sport dai nostri figli non ha solo una valenza ludica ma serve per aumentare il benessere fisico. I Bambini hanno assoluto bisogno di muoversi, di scaricare con il movimento lo stress, sì, perché non siamo solo noi adulti a stressarci per varie cause ma anche i bambini accumulano tensioni nervose, stress e ciò li danneggia, psicologicamente e fisicamente.

Perché, dunque, non agevolare anche la pratica del calcio che sicuramente è tanto apprezzata da bambini e ragazzini? La cosa importante, per il calcio e per qualsiasi altro sport, è non spingere i figli a farlo, deve essere una scelta condivisa e voluta dal bambino che deve durare finché il bambino lo vuole, non oltre.

Agevolare, incentivare, dunque ma mai costringere. Come far iniziare un bambino a praticare il Calcio? Ecco che ne andiamo a parlare.

Come iniziare a fare Calcio

Per cominciare a far praticare il calcio da tuo figlio, la strada migliore è iscriverlo ad una scuola calcio nella tua zona, in Italia ce ne sono tante ma forse non ne conosci. Il punto di riferimento migliore che possiamo consigliarti è l’Assessorato allo sport del tuo Comune.

Rivolgendoti a questo Ufficio potrai avere informazioni e un elenco dei club calcistici esistenti e ti puoi di conseguenza rivolgere a loro per iscrivere tuo figlio alla loro scuola calcio.

Tuo figlio inizierà ad essere seguito da un allenatore che pretenderà anche parecchio da lui, soprattutto in termini di disciplina e impegno, i fondamentali per ogni sport e quindi anche nel Calcio. Non lamentarti se l’allenatore ti potrà sembrare anche un po’ duro, lo fa nell’interesse del bambino, non per crudeltà.

Il bambino comincerà ad imparare innanzitutto come iniziare a prepararsi per l’allenamento. Per questo occorre seguire delle pratiche fisiche che sono di fondamentale importanza per fare poi l’allenamento senza rischiare infortuni soprattutto muscolari.

Pian piano imparerà a trattare la palla, ad eseguire gli stop, ad esempio, a correre palla al piede e gradualmente imparerà come affrontare l’avversario, il movimento corretto dei piedi e del corpo, ad aumentare la resistenza alla corsa e così via.

Se tuo figlio ha già seguito una scuola Calcio e ha già imparato molto di come muoversi e ha acquisito già delle buone tecniche, si può fare il passo successivo: proporsi ad una squadra.

Contatta, quindi, un Club, parla con il dirigente e con l’allenatore e cerca di fissare un provino. In questo contesto il bambino mostrerà le sue capacità e se tutto va bene sarà inserito nella rosa dei giocatori di quella squadra.

Pur nel sogno di diventare un campione, il bambino dovrà sempre mantenere l’umiltà necessaria per progredire gradualmente nella crescita e dovrà prendere la sua attività calcistica come un gioco, quale realmente è, quindi la cosa più importante è che si diverta a fare Calcio.