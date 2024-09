Tennis e bambini: Quando iniziare?

Molto spesso i genitori ritengono che iniziare un’attività sportiva per i propri figli sia una scelta da fare quando il bambino è ormai in età scolare. In verità, invece, i bambini possono iniziare una attività anche già molto presto con diversi benefici. Tra gli sport per bambini, da considerare anche il tennis, uno degli sport maggiormente praticati ma solitamente da adulti.

Il Tennis per bambini

Molti sport sono decisamente belli e coinvolgenti fin dai primi anni di vita dei bambini. Talvolta i bambini iniziano con entusiasmo ma poi si stufano, lasciano perdere non per loro specifica decisione ma perché i genitori si accorgono della perdita di interesse del bambino che mostra chiaramente di non voler andare a praticare quello sport.

Sebbene sia importante stimolare il bambino a continuare, non bisogna mai forzarlo perché è forte il rischio che il bambino si disaffezioni allo sport in generale e ciò è assolutamente negativo.

Sempre molti genitori, relativamente al tennis, pensano che iniziare molto presto la pratica non sia cosa adeguata, anche e soprattutto perché è uno sport individuale, quindi con una bassa valenza nello sviluppo di socialità e spirito di squadra.

Rispetto ai bambini non è proprio così. Già intorno ai tre anni è possibile cominciare a fare Tennis. Questo grazie al notevole impegno degli istruttori che riescono a coinvolgere i bambini nel gioco e non individualmente bensì in attività di gruppo, quindi con un significativo grado di socialità con altri bambini.

In realtà, non è che il primo giorno si dà una racchetta in mano ai bimbi, si comincia con un’attività atletica che è propedeutica al tennis, introducendo la racchetta solo in un secondo tempo. Tutto è e deve essere semplicemente un gioco per i bambini che devono principalmente divertirsi, non prendere troppo sul serio le attività proposte.

Gli operatori, gli istruttori in questo specifico campo, lo chiamano “Asilo Tennis” e lo collocano in un campo di età tra i 3 e i 5 anni, fino all’inizio dell’età scolare. Obbiettivo dell’attività in questa età è sviluppare nel bambino la corretta coordinazione dei movimenti del corpo e coordinazione manuale.

Si tende anche al corretto sviluppo fisico e posturale. La pratica di uno sport passa sempre inevitabilmente dal rispetto di regole e disciplina, sempre naturalmente commisurata all’età del giovane atleta. Dopo questa fase che possiamo definire propedeutica al Tennis, si comincia con gli allenamenti veri e propri e all’acquisizione delle tecniche necessarie per praticare questo sport.

Come far praticare il tennis dai bambini

Ovviamente ogni aspetto della pratica del tennis deve tenere conto delle caratteristiche dei bambini. Non si può mettere in mano a loro una comune racchetta. Questa deve essere piccola e leggera, adatta alle loro manine e alla loro corporatura.

Tutto è proporzionato a loro stessi, così anche le dimensioni del campo e l’altezza della rete, tutto in miniatura, in un certo senso, adatto a loro. Anche le palle per i bambini sono depressurizzate in modo da ridurre l’entità del rimbalzo rendendolo adatto alla loro statura.

Da questo comprendi come il mondo del tennis si sia adattato ed evoluto nei metodi , nei materiali e nell’attenzione verso i più piccoli per fare in modo che anche i piccolini possano accedere al tennis divertendosi, crescendo e sviluppandosi in tutti i sensi nel modo più corretto.

Certo tanti bambini rinunceranno alla pratica del tennis, altri invece lo continueranno e forse alcuni diventeranno i campioni di domani. Lasciamo perdere i pur legittimi sogni e aspirazioni più che altro dei genitori e lasciamo che i bambini crescano armonicamente, sani e divertendosi.

Quanto costa far fare tennis ai bambini? Devi mettere in conto tra i 500 e i 600 ma spesso le scuole tennis favoriscono questa pratica dello sport da parte dei bambini anche attraverso un rateizzazione del costo in più rate nel corso dell’anno rendendo più facile anche per la famiglia l’accesso dei bambini al tennis.