NBA Draft 2019: che cos'è, come funziona e tutte le novità

Le 14 squadre qualificate per l'NBA Draft 2019

Come funziona l'NBA Draft?

Le percentuali delle squadre prima del Draft 2019

New York Knicks - 14%.

Cleveland Cavaliers - 14%.

Phoenix Suns- 14%.

Chicago Bulls - 12,5%.

Atlanta Hawks - 10,5%.

Washington Wizard - 9%.

New Orleans Pelicans - 7,5%.

Memphis Grizzlies - 6%.

Dallas Mavericks - 4,5%.

Minnesota Timberwolves - 3%.

LA Lakers - 2%.

Charlotte Bobcats - 1,5%.

Miami Heat - 1%.

Sacramento Kings - 0,5%.

Ogni anno, l'organizza una bozza attraverso la quale le formazioni che non hanno terminato la stagione precedente aihanno la. Alla bozza partecipano i giovane talenti del basket di tutto il mondo, che hanno offerto prestazioni straordinarie nei campionati universitari e scolastici vengono scelti per il. Ogni squadra cerca di scegliere i migliori talenti nel mondo del basket e, basandosi il Draft su un sistema simile a quello della lotteria, molto dipende molto dalla fortuna. La squadra che ha la possibilità per la prima scelta sceglierà ilL'NBA Draft 2019 ha avuto luogo il 14 maggio 2019, a Chicago, ed è divenuto celebre per il passaggio dimentre l'anno scorso, nel 2018, i Pheonix Suns hanno avuto fortuna potendo acquisiredella stagione.Laè stata introdotta per la prima volta nel giugno 1984, in una riunione del Consiglio dei governatori della NBA. Prima del 1984, le due squadre con i peggiori record nella stagione regolare partecipano al lancio della moneta, e al vincitore sarebbe stato dato il vantaggio di avere una prima scelta. Ildetermina l'ordine delle squadre che non hanno avuto accesso ai playoff solo per il primo turno. Per il secondo turno, invece,. Il Draft inizia con le quattordici sfere con numeri dall'1 al 14 scritti a caso: quattro sfere sono raccolte da queste 14 casualmente. Secondo la regola della combinazione, se si selezionano 4 sfere a caso su 14 palline, allora((14*13*12*12*11)/(4*3*3*2*1)). Queste combinazioni sono note come quote e sono assegnate alle 14 squadre. Secondo la nuova regola introdotta dalla NBA,(14 per cento), poi diminuito per le squadre via via migliori.Il processo del Draft è condotto solo per le. Dopo che i risultati verranno trasmessi nel Draft, le squadre restanti supplementari continueranno a raccogliere scelte in ordine inverso rispetto al loro record di stagione regolare. Il processo delsarà diviso in due turni in totale: ciascuna delle squadre riceve una selezione al primo turno e una al secondo turno. Il progetto di selezione del resto del primo turno (dalla 15esima alla 30esima scelta) è determinato dall'. La squadra con il peggior record otterrà la 15esima scelta e la squadra con il miglior record otterrà la 30esima. Anche il secondo turno (dalla 30° alla 60° scelta) seguirà la stessa procedura.