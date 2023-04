Rolex Submariner 5513: tutto ciò che c’è da sapere sull’iconico orologio di lusso, storia e caratteristiche

Quando si parla dei brand di orologeria di lusso, non può non sovvenire spontaneo il nome di Rolex. Il leggendario marchio di segna tempo svizzeri ha fatto la storia del panorama di riferimento e, ad oggi, è impresso nell’immaginario collettivo anche dei meno avvezzi.

L’alta orologeria, del resto, non è appannaggio di chiunque, pur raccogliendo decine di migliaia tra appassionati e addetti ai lavori in giro per il mondo. Rolex ha dato alla luce modelli di orologi di altissima classe e qualità che, pur essendo stati sviluppati anni addietro, continuano – con le dovute innovazioni – a riscuotere consensi.

Rolex ha assistito ad una crescita esponenziale delle vendite e del suo prestigio nella seconda metà del 900, quando il brand è entrato a gamba tesa nella cultura pop sfruttando anche intelligenti strategie di marketing coinvolgendo i protagonisti dello star system, tra stelle del cinema di Hollywood e i più grandi sportivi, destando anche l’interesse dei ricchi imprenditori e delle figure politiche di maggior spicco. Sono diversi, dunque, i modelli di Rolex che hanno contribuito a rendere il brand il colosso che è oggi.

La nostra storia, entrando nel merito della stessa, si ambienta agli inizi degli anni ’50, quando lo sport delle immersioni si diffuse a livello internazionale.

Rolex comprese le potenzialità di un segnatempo ispirato a questo mondo, che permettesse ai subacquei di tenere sotto controllo in modo preciso il tempo di immersione, in modo da evitare l’insorgere delle embolie. Nacque, così, il Submariner.

Era il 1954 e il marchio svizzero presentò ben tre declinazioni differenti dello stesso modello che, di fatto, non era altro se non una variazione leggera dal punto di vista estetico del Turn-O-Graph. Scopriamo, di seguito, tutti i particolari sulla storia e le caratteristiche di questo iconico cronografo.

Rolex Submariner 5513: iconica innovazione, la storia

Il modello che ha maggiormente fatto successo di Submariner è il 5513. Non si tratta del primissimo Submariner messo in commercio, ma di certo, è il modello vintage che viene principalmente ricordato. Il suo erede diretto in termini di celebrità fu la ref. 6150, un subacqueo coronato dall’aspetto elegante e sportivo, a tutt’oggi ammirato da dozzine di persone.

Nel 1959, invece, arrivò la ref. 5512, un modello che aggiungeva le protezioni per la corona e presentava una cassa di 40 mm. Si trattò del modello antecedente che gettò le basi per la celeberrima ref- 5513, del 1962.

Indubbiamente, l’orologio ha subito delle variazioni non indifferenti nel corso degli anni, soprattutto se si prendono in esame i primi modelli e quelli più celebri immediatamente successivi.

Ciò nonostante, la ref. 5513 in particolare rappresenta un oggetto del desiderio particolarmente ambito per appassionati e professionisti del settore. Questo modello di Submariner presenta, certamente, un design senza tempo ed un fascino intramontabile, trattandosi, del resto, di un esemplare da collezione, come detto, particolarmente ambito.

Caratteristiche del Rolex Submariner Ref. 5513

Dal punto di vista tecnico, il Rolex Submariner Ref. 5513 è una versione, per l’appunto, dall’aspetto vintage e senza data dell’orologio subacqueo, a tutt’oggi, dei più apprezzati. Inizialmente, questo esemplare era animato dal calibro 1530 senza certificato di cronometro. Successivamente, ci fu una variazione sul tema con l’introduzione di un calibro 1520 con 17 o 26 rubini in funzione del luogo in cui il cronografo veniva messo in commercio.

Il Rolex Submariner Ref. 5513 venne reso disponibile pochi anni dopo l’uscita della ref. 5512. Il modello oggetto della nostra guida manteneva un’estetica quasi identica a quella del precedente, pur presentando un quadrante più pulito, con un numero di scritte leggermente inferiore. Si trattava, dunque, di una versione leggermente più economica rispetto a quella del cronografo che già aveva riscosso una moltitudine di consensi. Sebbene mancasse della certificazione COSC, dunque, questo segnatempo cominciò ad essere particolarmente apprezzato grazie al prezzo più basso del modello precedente, rappresentando un vero e proprio best buy per gli amanti della cronografia.

La ref. 5513 venne messa in commercio per oltre 25 anni.

Si trattò dell’ultimo Submariner senza data e con vetro acrilico, oltre alla presenza del quadrante opaco e la presenza di una lunetta bidirezionale. Si tratta, poi, dell’unico esemplare ad essere prodotto con tre diversi stili di quadranti montati sugli stessi orologi Rolex Submariner.

All’inizio degli anni ’70, poi, sia il 5512 che il 5513 montavano un quadrante nero opaco, e in questo periodo venne commercializzato anche con la presenza di un quadrante tipo Explorer su richiesta.

Essendo esenti da certificato di cronometro, i 5513 non recano la scritta “Superlative Chronometer Officially Certified” che, invece, caratterizza i Submariner più moderni.

Di sicuro, è l’aspetto iconico e il fascino vintage a caratterizzare questo orologio e a renderlo tanto ambito.

Di sicuro, la ref. 5513 può essere difficile da trovare e, per questo, è importante rivolgersi a realtà esperte di settore che vendano orologi rolex a Roma, Milano, Napoli o qualsiasi altra città d’Italia per poter acquistare un esemplare autentico e in buone condizioni.