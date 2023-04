Come scegliere una bici da corsa: le caratteristiche da considerare

La scelta di una bici non è mai semplice, dal momento che le caratteristiche che dovranno essere sottolineate, a proposito dell’acquisto di uno strumento di trasporto di questo genere, sono numerose, soprattutto a partire dalle esigenze di un conducente e fino a considerare le funzionalità che vogliono essere ottenute nel dettaglio. Addirittura, il discorso si complica maggiormente se la propria scelta non dovrà riguardare una semplice bici ma, addirittura, una bici da corsa.

In quel caso, non soltanto ci saranno alcune problematiche per tante persone, che dovranno guardare inevitabilmente al budget da investire per l’acquisto di una bici da corsa.

Allo stesso tempo, infatti, un altro parametro che dovrà essere necessariamente considerato, a proposito della scelta di uno strumento di questo genere, riguarderà le precise caratteristiche della bici che vuole essere acquistata, dal momento che quest’ultima, molto spesso, occorrerà anche e soprattutto nel caso in cui si voglia competere in categorie importanti.

Ecco, dunque, tutto ciò che c’è da sapere a proposito di come scegliere una bici da corsa, considerando tutte le caratteristiche soprattutto nel caso in cui si voglia iniziare, per la prima volta, con uno strumento di questo genere.

Le caratteristiche del telaio

Tra le caratteristiche di una bici da corsa da considerare, soprattutto nel caso in cui si voglia competere a medi o alti livelli, c’è sicuramente il telaio. I possibili telai da sottolineare, in merito alle loro funzioni, sono tre: telaio tradizionale, telaio compatto e telaio semi compatto.

Il primo è caratterizzato da un tubo orizzontale che viene posto in modo parallelo al suolo, mentre un telaio compatto presenta un tubo orizzontale che si abbassa così da avvicinarsi maggiormente al tubo verticale, formando un triangolo. In questo modo, la bici può ottenere una maggiore rigidità e potrà essere molto più reattiva nei confronti di urti, sterzata improvvise o grandi distanze percorse. Il telaio semi compatto, infine, presenta un impianto geometrico molto simile al telaio compatto, con l’angolo di inclinazione minore.

Allo stesso tempo, al di là delle caratteristiche del telaio, sarà importante considerare anche le misure, i materiali, per rendere la bici più o meno leggere, oltre che le componenti specifiche di un telaio che permetterà di ottenere resistenza, compattezza, performance e tanto altro ancora.

Componenti di una bici da corsa

Tra le altre componenti da considerare, a proposito di una bici da corsa, ci sono trasmissione, ruote, freni, sella, reggisella, manubrio e pedali.

Le componenti in questione potranno essere organizzate in modo differente, guardando alle specifiche caratteristiche della bicicletta.naturalmente, non soltanto bisognerà sottolineare quale sia l’assetto corsa più importante, in base al tipo di competizione a cui si vorrà accedere, ma anche quali siano le proprie esigenze in termini di struttura fisica e di caratteristiche organiche. Ad esempio, il posizionamento della sella sarà assolutamente soggettivo, così come la composizione dei freni, in base al tipo di assetto che si vorrà ottenere su strada.

Dove acquistare una bici da corsa

A questo punto, dopo aver considerato quali siano tutte le caratteristiche che riguardano una bici da corsa, ci si potrà chiedere dove quest’ultima possa essere acquistata.

In realtà, una bici da corsa può essere acquistata tranquillamente presso un rivenditore fisico, cercando di ottenere lo strumento in grado di rispondere in modo più efficace alle proprie caratteristiche. Allo stesso tempo, si può acquistare una bici anche online, presso alcuni rivenditori o e-commerce di grande successo, come Amazon: tuttavia, è sempre bene affidarsi a partner come Cicli Viviani, che permettono non soltanto di acquistare lo strumento che meglio risponde alle proprie caratteristiche, ma anche di personalizzare e studiare al meglio il proprio acquisto.