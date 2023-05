I 7 migliori alimenti per riuscire a sgonfiare l’addome e dimagrire la pancia

Molte persone desiderano sgonfiare l’addome e dimagrire la pancia per raggiungere una silhouette più snella e sentirsi più sicure di sé. In realtà dimagrire la pancia non è difficile se si seguono questi consigli quali: ridurre lo stress, migliorare il proprio stile di vita, seguire una dieta sana ed equilibrata.

Non solo, devi sapere che ci sono alcuni alimenti che possono aiutarti in modo efficace a sgonfiare e dimagrire l’addome. Noi ne abbiamo selezionati in totale sette, ecco i principali.

Avocado

L’avocado è un frutto ricco di grassi monoinsaturi sani, fibre e antiossidanti. Questi nutrienti possono aiutare a ridurre l’infiammazione nell’addome e promuovere la sensazione di sazietà.

Aggiungere l’avocado alle insalate, oppure scegliere di spalmarlo su del pane integrale o utilizzarlo come sostituto del burro possono essere tutte opzioni per sfruttarne i benefici e introdurlo in modo corretto nella propria dieta.

Si consiglia di consumarlo senza esagerare nelle porzioni. Infatti, anche se altamente benefico, l’avocado è anche molto calorico e quindi non si deve eccedere nel suo consumo.

Semi di chia

I semi di chia sono un’eccellente fonte di fibre e antiossidanti. Quando entrano in contatto con i liquidi, i semi di chia formano una consistenza gelatinosa che può aiutare a regolare il transito intestinale e promuovere una migliore digestione.

Per consumare nel migliore dei modi i semi di Chia si consiglia di aggiungerli allo yogurt, agli smoothie, al latte vegetale (come quello di cocco, di mandorle o di nocciole) oppure ad insalate per beneficiare al meglio delle loro proprietà.

Zenzero

Ci sono diverse radici che possono supportare il benessere del corpo e dell’organismo. Nello specifico una delle migliori è rappresentata dallo zenzero.

Lo zenzero è una radice che può essere consumata fresca oppure in polvere, questa ha diverse proprietà antinfiammatorie e digestive. Può aiutare ad alleviare il gonfiore addominale e migliorare la digestione.

Si consiglia di consumare lo zenzero in aggiunta a bevande come acqua calda oppure al tè. Inoltre, si può aggiungere grattugiato fresco anche alle verdure oppure alla carne e al pesce.

Yogurt greco

Lo yogurt greco è un alimento ricco di proteine e povero di grassi che può contribuire a una sensazione di sazietà duratura. Le proteine aiutano a mantenere la massa muscolare e accelerare il metabolismo, favorendo il dimagrimento.

Inoltre, lo yogurt riequilibra la flora intestinale e permette di migliorare la digestione e quindi aiuta a sgonfiare la pancia. Meglio scegliere uno yogurt greco naturale senza zuccheri aggiunti a cui poter aggiungere magari della frutta fresca o cereali integrali.

Pesci ricchi di Omega 3

I pesci grassi come il salmone, le sardine e le aringhe sono ricchi di acidi grassi omega-3 che contribuiscono a ridurre l’infiammazione e favorire il dimagrimento addominale. Questi pesci sono anche un’ottima fonte di proteine di alta qualità. Si consiglia di includere tra le due e le tre porzioni di pesce grasso nella dieta settimanale per riuscire ad ottenere ottimi benefici sul lungo periodo.

Peperoncino

Il peperoncino contiene una sostanza chiamata capsaicina, che può avere degli effetti positivi sulla riduzione del grasso addominale. Inoltre, può aumentare il metabolismo e stimolare la combustione dei grassi.

Basterà aggiungere un pizzico di peperoncino fresco alle vostre pietanze per dare un tocco piccante e beneficiare delle sue proprietà. Naturalmente, si sconsiglia il peperoncino a chi soffre di problemi quali: colon irritabile, reflusso gastroesofageo e gastrite.

Verdure a foglia verde

Infine, per riuscire ad avere un addome più piatto e libero dal grasso in eccesso, non possono mancare le giuste verdure nella dieta. Le verdure a foglia verde come spinaci, rucola e cavolo riccio sono ricche di fibre, vitamine e minerali essenziali. Sono a basso contenuto calorico e favoriscono la sazietà, aiutando a controllare l’appetito e ridurre il grasso addominale. Aggiungere un’ampia varietà di verdure a foglia verde alle insalate, frullati o piatti cotti permetterà di beneficiare al massimo dei nutrienti!