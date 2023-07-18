Pulizia della piscina: tutte le azioni da svolgere per la corretta manutenzione
18/07/2023
Chi possiede una piscina sa che, accanto al benessere e al relax legato all'utilizzo di questo strumento, esistono tanti altri fattori, forse meno simpatici rispetto ai primi, che sono relativi alla manutenzione di questo ambiente. Avere una piscina sporca non è soltanto uno svantaggio dal punto di vista estetico, poiché nessuno si tufferebbe all'interno di acque sporche o contaminate, ma può essere potenzialmente pericoloso anche per quanto riguarda la salute di un organismo. Per questo motivo, accanto al fattore prevenzione, che porta a fare una doccia prima di entrare in acqua, indossare una cuffia e non contaminare la piscina con qualsiasi possibile azione sbagliata, è importante prevedere anche un piano di azioni costante, da realizzare per svolgere una corretta manutenzione della piscina. Per questo motivo, di seguito si indicano alcune delle azioni che dovranno essere svolte per tenere la propria piscina sempre pulita, sia giorno per giorno che con interventi più mirati da effettuare una volta a settimana o una volta al mese. Naturalmente, accanto all'attenzione che bisognerà riservare per la propria piscina, esistono anche tanti altri strumenti, come i prodotti per piscina gemina, da utilizzare per rendere la propria azione più efficace e duratura.
Interventi quotidiani per tenere la propria piscina pulitaLa prima tipologia di interventi che vengono valutati, per quanto riguarda la pulizia della propria piscina, è quella delle azioni quotidiane che dovranno essere effettuate per una corretta manutenzione di questo ambiente. Innanzitutto, la pompa dovrà essere tenuta in azione per circa metà giornata, così da garantire un ricambio costante delle acque, evitando ristagni che, al di là della sporcizia, potrebbero causare la formazione di muffe o altre sostanze potenzialmente dannose per l'organismo. Il livello delle acque della piscina non dovrà mai essere né troppo alto né troppo basso, dunque sarà opportuno segnare, con un pennarello indelebile, quale debba essere la soglia, direttamente sulle pareti della propria piscina, da non superare: ultimi accorgimenti da seguire riguardano, naturalmente, il ricambio della pastiglia di cloro, che permette di controllare, anche se in minima parte, i livelli di questa sostanza all'interno dell'acqua; in secondo luogo, sarà fondamentale anche tenere sotto controllo le tracce di pH, che dovrà sempre essere presente in un valore massimo, per evitare che sia dannoso per la pelle.
Manutenzione della piscina settimanale: le azioni da svolgereDopo aver considerato quali siano le azioni necessarie da svolgere giorno per giorno, si passa, invece, agli interventi di manutenzione settimanale della propria piscina. Questi ultimi, infatti, servono a garantire una corretta gestione dello strumento, affinché quest'ultimo sia adatto ad una giornata di relax senza alcun problema: in primo luogo bisognerà servirsi degli alghicidi o antialghe, sostanze chimiche che permettono di prevenire la formazione di alghe rosse all'interno dell'acqua di una piscina. Tra gli altri accorgimenti che bisognerà tenere bene a mente si cita l'aggiunta di pastiglie di cloro, da due a quattro in base alle esigenze, per tenere il livello di questa sostanza alto all'interno della piscina e per evitare che ci siano squilibri, nel corso dei vari giorni. Infine, sarà importante valutare anche lo stato del filtro e, nel caso, intervenire attraverso un ricambio, pulendo anche la zona e la superficie che contorna la piscina, preoccupandosi di valutare anche il livello di alcalinità dell'ambiente.
Interventi sporadici per la manutenzione di una piscinaInfine, si citano ultimi interventi che potrebbero essere realizzati in maniera più sporadica per garantire la corretta manutenzione di una piscina, rispetto ad alcune componenti che potrebbero passare sotto occhio ma che, comunque, sono fondamentali: tra queste, il controllo del livello di acido cianurico in una piscina e la pulizia della linea di galleggiamento.
