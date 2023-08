Quali sono le nuove frontiere dello sport?

Tra gli sport più famosi al mondo c’è indubbiamente il calcio: con 3 miliardi di appassionati è sicuramente lo sport più seguito e conosciuto. Al secondo posto nella classifica italiana abbiamo il nuoto e, di seguito, il ciclismo. Accanto a questi sport più conosciuti stiamo assistendo, però, a un numero sempre più considerevole di attività secondarie meno conosciute ma sicuramente interessanti. Si pensi ad esempio al padel, nato solo di recente ma dalla grande popolarità. Sport di questo tipo spesso si creano sulla base di discipline che già esistono e vengono implementate modificando alcune regole o qualche caratteristica tecnica. In altri casi si generano nuovi sport sulla fusione di due o più tecniche, diventando delle vere e proprie vie di mezzo. In minor parte la disciplina rimane identica ma cambia il luogo in cui si pratica o l’ambiente circostante.Continua a leggere questo articolo se vuoi essere un precursore della materia e sei curioso di scoprire i 5 sport innovativi che potranno raggiungere la popolarità nei prossimi anni. Ecco la lista completa.

Continua a leggere questo articolo se vuoi essere un precursore della materia e sei curioso di scoprire i 5 sport innovativi che potranno raggiungere la popolarità nei prossimi anni. Ecco la lista completa:

Wing Foil

La nuova frontiera degli sport acquatici, il Wing Foil unisce gli elementi naturali dell’acqua e dell’aria. Con una vela bombata ispirata alle ali dei volatili si fende l’acqua aiutati dal vento. Posizionati su una tavola è sufficiente aggrapparsi a quest’ala per volare sulla superficie dell’acqua.

Una sintesi di tutti gli sport acquatici ispirati alla vela: prende un po’ dal windsurf, dal surf puro e dal Sup caratterizzandosi, però, nel maggior grado di libertà che permette. Non si usa infatti nessuna asta, nessun cavo: solo aria e vela. Diretta ispirazione del volo dei gabbiani alla ricerca dell’aerodinamicità perfetta. Un nuovo tentativo umano di ispirarsi alla natura. Cosa aspetti a provarlo?

Mountain E-Biking

La tecnologia arriva anche in alta quota grazie a una disciplina che unisce sforzo fisico e innovazione. L’E-biking è la nuova frontiera di uno sport che sembrava ormai fermo alle sue origini: il ciclismo. Pur non rinunciando alla disciplina, alla fatica e allo sforzo fisico, le nuove tecnologie permettono di andare oltre due grandi limiti dello sport su bici.

In generale permettono infatti di ampliare il pubblico di riferimento, lasciando che molti più appassionati di bicicletta si avvicinino a questo sport in totale sicurezza. Inoltre, con l’e-biking, non esistono più limiti: non importa quanto un percorso sia impegnativo e contraddistinto da dislivelli importanti, qualunque meta ora è raggiungibile, permettendo di arrivare a destinazioni prima impensabili. Decisamente da provare, a tutti i livelli di competenza.

Sur-Ron

Rimanendo sulla scia delle nuove tecnologie, se sei appassionato di motocross e per chi ama i percorsi off-road non puoi assolutamente perderti il Sur-Ron. Un’esperienza che in Asia e in America sta spopolando e che presto vedrà la sua popolarità anche in Europa.

Un mezzo elettrico che ti permette di sperimentare con una nuova esperienza tra percorsi sterrati, strade di campagna e sentieri inesplorati. Necessario, come per l’E-biking, riferirsi sempre a esperti del settore e guide specializzate che possano studiare percorsi sulla base delle tue esigenze e del tuo livello di competenza per un’esperienza immersiva in totale sicurezza.

Stand Up Paddle

Disciplina inventata alle Hawaii che prevede lo scivolare sull’acqua lasciandosi cullare sulla superficie. Una variante ben più rilassante del surf ma allo stesso modo coinvolgente. Si utilizza una tavola di ampie dimensioni e, per muoversi, si ricorre all’uso di una pagaia. Permette di allenare l’equilibrio e la muscolatura di tutto il corpo guardando il mare da una nuova prospettiva: dall’alto.

I vantaggi rispetto ad altri sport acquatici su tavola come il surf sono la possibilità di decidere la propria velocità e il proprio ritmo e soprattutto la quiete e la calma che è in grado di infondere, caratteristiche che lo rendono uno sport adatto a tutti. Una disciplina per il corpo e per la mente.

SUP Yoga

Chiudiamo questa lista con il re degli sport che fondono due o più discipline. In questo caso una sessione di yoga si svolge utilizzando come materassino una tavola da SUP. La pratica non può che giovare di questa atmosfera rilassante creata dalla superficie dell’acqua, dai suoi movimenti e dai suoi suoni, ancora meglio se svolta sulla superficie di un lago.

Anche il corpo risulterà più tonico, dovendo unire gli sforzi dello yoga al mantenimento dell’equilibrio sulla tavola. Uno sport in cui la natura svolge un ruolo fondamentale, un’aggiunta preziosa al già nutrito trend di interesse verso lo yoga tradizionale. Rigenerante.

Dove svolgere queste attività?

Non essendo sport praticabili ovunque è necessario rivolgersi a strutture e Travel Designer specializzati, in grado di accompagnarti al meglio verso queste discipline. Serve, infatti, un riferimento sicuro che possa permetterti di svolgere la tua esperienza nella maniera più coinvolgente, serena e stimolante possibile. Se vivete nei dintorni del Lago di Garda, o avete in programma una vacanza all’insegna dello sport e della natura, potete cercare molte esperienze sportive indoor e outdoor sul sito https://www.nowmyplace.com/it/