Il periodo di lockdown è stato, probabilmente, uno dei periodi più strani della vita di molte persone. Ritrovarsi, improvvisamente, senza la possibilità di uscire di casa per svolgere le consuete attività quotidiane ha stravolto la vita di tutti. Con le palestre chiuse e l’impossibilità di esercitarsi ed allenarsi all’aperto per un lungo periodo, molti hanno perso non solo la propria forma fisica, ma anche la spinta ad allenarsi. Adesso che le palestre hanno riaperto, però, è il momento di rimettersi in gioco e ritrovare la forma mentale per tornare ad allenarsi.

Per tornare in forma dopo la quarantena ci sono diversi passi da compiere: migliorare la propria alimentazione, riprendere ad allenarsi, meglio se seguiti da un dietista Torino che possa guidarvi e tornare a vivere, nei limiti del possibile, come si faceva in precedenza. Per mantenere un corpo sano, infatti, è spesso necessario non farsi coinvolgere troppo da stress, ansie e problemi che durante il lungo periodo di quarantena potrebbero essersi manifestati. Molto spesso, iniziare un percorso di allenamento e dieta nelle scorrette condizioni mentale può portare al fallimento e ad una conseguente ricaduta nelle cattive abitudini.

Ripartire con moderazione

Quando si ricomincia a fare attività fisica, è importante non esagerare. Soprattutto se non si ha avuto modo di allenarsi in casa, ripartire con moderazione è fondamentale per evitare infortuni che vi costringerebbero a fermarvi nuovamente. Questo vale anche per l’alimentazione: uno cambiamento di stile di vita troppo improvviso potrebbe portarvi a problemi digestivi o a sentirvi stanchi, affamati o privi di energia. Meglio lasciare che il corpo si abitui al nuovo stile di vita gradualmente. Per evitare di compiere questo genere di errori ci si dovrebbe affidare a medici e professionisti del settore che si occupino di mettervi sulla strada giusta per la vostra ripresa fin da subito, in modo da ottenere al più presto i risultati sperati.

Ripartire con l’attività fisica

Dopo un lungo periodo di sosta, ricominciare a fare attività fisica può essere frustrante: molti hanno la sensazione di essere tornati indietro e di non stare tornando abbastanza velocemente al livello a cui erano arrivati prima di dover smettere, mentre altri non riescono ad aspettare che il proprio fisico riprenda tonicità e scioltezza e finiscono con l’infortunarsi. Ripartire con l’attività fisica deve essere un processo lento e graduale: bisogna essere in grado di stabilire il proprio punto di partenza e di valutare il ritmo dei propri progressi settimana dopo settimana.

Meglio iniziare da un livello abbastanza basso e pian piano, tornare alla normalità, anche se durante i mesi di quarantena ci si è comunque allenati e tenuti in forma. Occorre dare alla muscolatura il tempo di riformarsi ed irrobustirsi prima di tornare ad allenarsi a pieno regime.

Tornare ad un’alimentazione sana

Moltissime persone hanno peggiorato il proprio stile di vita durante i mesi di lockdown. Riempire i vuoti lasciati dalla noia e dall’isolamento che hanno contraddistinto questa quarantena con il cibo è stata la risposta di moltissimi italiani. Tornare ad un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale per rimettersi in forma e per seguire un regime di allenamento fisico impegnativo. Per riprendere le corrette abitudini alimentari occorre informarsi su quali siano i nutrienti necessari al proprio organismo e quale sia la corretta frequenza con la quale assumerli.

Naturalmente, se non si conosce bene l’argomento o se si vuole essere sicuri del risultato, è meglio rivolgersi ad un professionista dell’alimentazione che prescriva una dieta equilibrata e completa che si adatti al vostro stile di vita e vi fornisca le energie necessarie all’allenamento. Meglio essere aperti e sinceri con chi ci segue nel caso in cui capiti di non potere rispettare la dieta o di non riuscirci: in quei casi si potrà discutere di adattare il regime alimentare alle vostre necessità.