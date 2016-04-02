Home Calcio Accoltellato tifoso del Galatasaray

Accoltellato tifoso del Galatasaray

di Redazione 02/04/2016

Incidenti a Roma tra le tifoserie della Lazio ed i turchi del Galatasaray. Accoltelato tifoso turco ad un gluteo, la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte. Il ferito è stato trasportato all’ospedale capitolino Gemelli dal 118. Le due squadre giocheranno contro questa sera allo stadio Olimpico alle ore 19. Forse per rispondere a quanto accaduto la notte scorsa circa tre quattrocento tifosi del Galatasaray si sono dati appuntamento a piazza del Popolo intonando a gran voce cori da stadio, ed esplodendo alcune bombe carta. Tra non molto saranno scortati dalle forze dell’ordine verso piazzale delle Canestre, che è il punto di raccolta di tutti i tifosi turchi. La questura ha fatto sapere che in totale sono attesi circa 1000 tifosi turchi questa sera per la partita. Già nella notte scorsa ci sono stati alcuni contatti tra le opposte tifoserie nella zona di Ponte Milvio. Risultano dei fermi nelle file turche. Per i tifosi del Galatasaray, e a quanto sembra per due di loro sono scattati dei fermi anche a causa delle sostanze stupefacenti che portavano con loro. I tifosi sono stati sottoposti alla misura di DASPO. Dopo essere stati identificati e i tifosi sono stati rilasciati.

