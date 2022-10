Alla scoperta della ASD Ivan & Genny Dance School e dei suoi ballerini professionisti

ASD Ivan & Genny Dance School è la scuola di danza di Torino ideale per tutti gli amanti della salsa, della bachata e per chi vuole seguire corsi professionalizzanti o dedicati all’agonismo.

I direttori artistici della scuola sono Ivan Zappetti e Genny Godano: una coppia di ballerini professionisti, tecnici federali della Federazione Italiana Danza Sportiva, campioni del mondo di Salsa e Bachata in Europa, Oceania e Asia.

Entrambi sono stati ospiti anche di diverse trasmissioni televisive quali: Ballando con le Stelle 2018, Georgia’s Got Talent 2017, Cesko Slovenko MA Talent 2018, Romanii Au Talent ed España Got Talent.

Nella loro scuola di ballo a Torino insegnano sia i bambini sia gli adulti a danzare, imparare i passi di danza e le principali attività da eseguire con sinuosità e stile, divertendosi appieno oppure impegnandosi al massimo per diventare dei professionisti del settore.

Ma scopriamo di più sui due professionisti dell’ASD Ivan & Genny Dance School.

Genny Godano e Ivan Zappetti: due professionisti della danza

Genny Godano ha iniziato a studiare danza classica a 5 anni e quando aveva 10 anni ha seguito le lezioni di modern, funky e jazz nell’accademia Estudio De Danzas di Marcelo e Mirta Aulicio avvicinandosi alle danze caraibiche nel 1998 cominciando a frequentare lezioni di salsa portoricana, cubana e bachata.

Dal 2002 inizia la preparazione agonistica insieme al ballerino Mauricio Guevara con il quale ottiene ottimi risultati nelle competizioni agonistiche fino al 2005. A Gennaio 2006 conosce Ivan Zappetti con il quale consegue i 3 livelli di Diploma di Maestro di Danze Caraibiche alla F.I.T.D e si qualificano come Giudici Nazionali.

Ivan Zappetti studia dall’età di 10 anni danza classica, moderna e jazz. Nel 2000 ha vinto la trasmissione televisiva I PERSONAGGI. All’età di 16 anni ha studiato 2 anni presso il MAS di Milano dove ha ottenuto parecchi Gettoni di presenza come ballerino della trasmissione SUPER.

Due maestri d’eccezione che rendono la ASD Ivan & Genny Dance School un posto ideale per imparare a ballare la bachata anche per principianti a Torino e iniziare ad apprezzare la danza.

Tanti corsi alla ASD Ivan & Genny Dance School: dai balli di coppia al fitness

Ci sono tantissimi corsi ai quali è possibile partecipare e iscriversi nella scuola ASD Ivan & Genny Dance School di Torino dai balli di coppia fino alle lezioni dedicate al fitness. Ecco quali sono i corsi migliori da seguire!

Corsi di coppia

I balli di coppia della ASD Ivan & Genny Dance School di Torino prevedono lezioni per tutti i livelli, tutti i gusti, gli stili, per gli adulti e i bambini.

Tra i corsi principali ci sono:

Salsa: ballo caraibico che permette di scoprire movimenti sensuali.

ballo caraibico che permette di scoprire movimenti sensuali. Bachata Sensual: imparare a ballare la versione coinvolgente e sensuale.

imparare a ballare la versione coinvolgente e sensuale. Merengue: un ballo caraibico seducente e divertente.

un ballo caraibico seducente e divertente. Rueda: un ballo con più coppie per divertirsi.

un ballo con più coppie per divertirsi. Raggaeton

Oltre ai balli caraibici di coppia è possibile anche fare dei balli di gruppo accompagnati dalle più belle famose canzoni latine che coinvolgono e fanno divertire tutti.

Corsi di preparazione agonistica

Questi corsi sono dedicati alla preparazione agonistica e permettono di fare un percorso ideale per riuscire a scendere in pista e competere al meglio in gare internazionali e nazionali.

Corsi di danza per bambini

Per i bambini vengono organizzati corsi di danza per bambini dai 3 anni in su. I più piccoli possono divertirsi con il giocodanza e propedeutica per bambini. I corsi latin mix sono dedicati ai piccoli che hanno dai sei anni in su per entrare nel mondo dei balli caraibici.

Danza e ginnastica

Oltre ai corsi di danza caraibica è possibile anche seguire dei percorsi differenti tra questi ci sono:

Danza Classica

Danza Jazz e Moderna

Danza Contemporanea

Ginnastica Acrobatica

Hip Hop

Danza Terapia

Questi corsi per bambini e ragazzi sono perfetti per farli avvicinare al mondo dello sport e del fitness andando alla scoperta di percorsi tenuti in modo professionale.

Fitness

Infine, nella scuola di Torino ASD Ivan & Genny Dance School sono aperte le iscrizioni anche a tutti i principali corsi di ginnastica quali:

Corsi di Zumba a Torino

Corsi di Pilate

Gag

Stretching e Ginnastica Dolce

Mamma Fit

Danza con il Bebé

Tutti i corsi fitness sono pensati per divertirsi e al contempo vivere appieno dei momenti unici condividendo le proprie passioni con i clienti.