Come scegliere l’abbigliamento da snowboard ideale

Quando si pratica un qualsiasi tipo di sport, l’abbigliamento e gli accessori giusti fanno la differenza. Non essere in possesso delle attrezzature necessarie infatti può compromettere seriamente la propria performance, sia essa fatta per passatempo o a livello agonistico, e condurre a infortuni non indifferenti.

Ricominciare lo sport dopo un infortunio, poi, può rivelarsi davvero difficile e comportare la possibilità di non riuscire a riprendersi completamente. Pertanto, prevenire è l’unica soluzione per evitare ogni tipo di complicazione.

Ciò vale a maggior ragione per quegli sport che hanno delle difficoltà e delle complessità intrinseche maggiori e che non possono essere assolutamente svolti con abiti non adatti, come ad esempio lo snowboard. In tal caso infatti l’abbigliamento deve allo stesso tempo essere comodo, resistente, termico e performante. Ma come fare a scegliere il migliore equipaggiamento per lo snowboard? Vediamolo insieme.

Come vestirsi per fare snowboard

Lo snowboard è uno sport che riscuote sempre più successo e appassiona sportivi di ogni età, ma bisogna prestare attenzione a non sottovalutare il dettaglio abbigliamento. I fattori climatici a cui si viene esposti quando si fa snowboard sono, per forza di cose, piuttosto intensi e lo sport in sé richiede grande libertà di movimento. Come per qualsiasi altro sport invernale e da montagna, l’abbigliamento qui diventa parte fondamentale della preparazione ed esecuzione della performance.

Non è possibile quindi improvvisare, anzi ci sono dei fattori che si devono necessariamente prendere in considerazione per non sbagliare, ovvero:

Le temperature sono piuttosto basse, quindi si deve fare in modo di non sentire freddo;

Ci si deve poter muovere con agilità e scioltezza.

Il sudore non deve andare ad inzuppare il primo strato di indumenti.

La neve e l’acqua non devono penetrare negli scarponi e negli abiti.

La tavola da snowboard deve essere di buona qualità e resistente.

In conseguenza di ciò, il primo strato di vestiti da indossare deve essere in tessuto tecnico traspirante. Su di esso si possono indossare felpe o maglioni, ma è consigliabile evitare il cotone. Ottimi invece risultano il pile e la lana.

È chiaro però che questo non può essere l’ultimo strato di vestiti, poiché non sarebbe impermeabile e neanche abbastanza caldo. È infatti necessario indossare una tuta, oppure giacca e pantaloni, composti dai tessuti giusti e della qualità adeguata, che rispettino tre parametri fondamentali: impermeabilità, traspirabilità e calore.

Anche gli scarponi non devono assolutamente essere sottovalutati, e devono essere resistenti e di ottima qualità, come quelli offerti dal noto marchio Northwave. Vediamo in base a quali parametri sceglierli nel prossimo paragrafo.

Come scegliere gli scarponi da snowboard

Gli scarponi da snowboard possono fare la differenza quando si pratica questo sport e la loro scelta è estremamente importante. Lo scarpone giusto permette infatti di prolungare e migliorare la propria prestazione sulla neve e rende anche lo snowboarder più sicuro e protetto.

Aspetti importanti da tenere presente nel momento in cui si scelgono gli scarponi da snowboard sono la calzata e la misura. Infatti anche laddove si trovasse uno scarpone perfetto in termini di stile, flessibilità e sistema di allacciatura, se la calzata non è quella giusta i piedi saranno doloranti e la performance ne risentirà di certo.

Bisogna però sottolineare che per risultare davvero comodi gli scarponi devono essere utilizzati per un certo periodo di tempo, dunque il fatto che all’inizio siano un po’ più aderenti non deve preoccupare. Anzi, se gli scarponi sono troppo comodi fin dal primo utilizzo probabilmente sono troppo larghi.

Quando si prova uno scarpone bisogna far caso alla posizione delle dita, che devono essere unite nella parte anteriore ma non piegate, al tallone, che deve restare in posizione quando si piega il ginocchio, e ovviamente alla misura.

Per questa si ricorre a strumenti di misurazione specifici che possano dare un’indicazione più precisa e professionale. Infatti, la taglia delle scarpe normali spesso non corrisponde alla misura esatta del piede. Inoltre, nel caso si abbia la pianta del piede larga, ci sono diverse opzioni che possono risolvere il problema e per le quali è importante rivolgersi ad un esperto per garantirsi il massimo della comodità e del comfort.