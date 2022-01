Carta N26 anche per chi pratica sport: le caratteristiche

Scegliere un prodotto o un servizio, specialmente quando questo riguarda l’ambito finanziario, non è sempre semplice. Spesso abbiamo a che fare con un’ampia varietà di prodotti che ci permettono di gestire al meglio le nostre finanze. Proprio per il numero così elevato di servizi a disposizione non è sempre semplice fare la scelta giusta. Per questo è essenziale affidarsi alle recensioni e agli approfondimenti che i portali specializzati mettono a nostra disposizione. Le recensioni, anche nel settore dei prodotti a carattere economico o finanziario, sono molto importanti, perché ci consentono di conoscere tutti i dettagli relativi ad un determinato servizio, da parte di persone che lo hanno già provato e hanno una certa esperienza nel settore.

Perché leggere recensioni e approfondimenti online

Pensiamo, ad esempio, a prodotti come le carte di credito e le carte prepagate. Tra queste sicuramente spiccano quelle che consentono di compiere molte operazioni attraverso la rete, come N26, sulla quale è possibile trovare delle informazioni in questa recensione.

Servizi come Chescelta sono molto importanti, perché permettono di approfondire diversi argomenti, avendo a disposizione un quadro chiaro della situazione, in merito a prodotti e a servizi, non solo nell’ambito economico e in quello finanziario, infatti ad esempio è possibile trovare in questo portale approfondimenti e recensioni anche di servizi relativi alle utenze domestiche, come luce e gas.

Ma parlavamo di N26, una carta di pagamento che è disponibile come un vero e proprio conto corrente. Si tratta a tutti gli effetti di una prepagata, che è disponibile in diverse versioni. C’è la carta Standard e ci sono anche le carte Smart, You, Metal e Business.

Tutte queste carte rappresentano dei metodi di pagamento veramente utili, anche per chi compie spesso operazioni attraverso i servizi offerti da internet. Ci riferiamo anche ai servizi aggiuntivi proposti da queste carte, ad esempio per chi pratica sport. Per esempio la carta N26 You consente di avere a disposizione un’assicurazione per sci e sport invernali.

Se abbiamo la passione delle vacanze sulla neve e non vogliamo rinunciare allo sci nel periodo invernale, allora possiamo scegliere una carta prepagata come la N26 You, che permette di usufruire di una pratica assicurazione per gli sport invernali, capace di assicurare una specifica copertura in caso si dovessero verificare degli imprevisti.

Ma la carta in questione mette a disposizione assicurazioni anche per altre situazioni, come quella che permette di usufruire di una copertura per chi usa spesso veicoli in sharing in città. Ad esempio è disponibile una copertura assicurativa in caso di danni ad automobili, a biciclette, a scooter e a monopattini elettrici che sono stati noleggiati attraverso un’applicazione di mobilità condivisa.

Come funziona la carta conto N26

Abbiamo visto, quindi, che le recensioni e gli approfondimenti sono molto importanti, anche quando parliamo di carte di pagamento in generale o di carte prepagate in particolare. La carta N26 in particolare, come si può leggere dagli approfondimenti di Chescelta, è una prepagata che presenta tutte le funzionalità più richieste per un prodotto di questo tipo, associando ad esse anche le caratteristiche tipiche di un conto corrente.

Stiamo parlando di una carta conto, una carta prepagata che è dotata di codice IBAN. Con questo servizio, infatti, si ha la possibilità di ricevere e inviare bonifici oppure di addebitare dei pagamenti ricorrenti.

La carta N26 offre l’opportunità di compiere tutte le operazioni necessarie per la gestione del conto e della carta stessa attraverso un’app per dispositivi mobili, disponibile per tutti i sistemi operativi. Naturalmente è possibile utilizzare il servizio anche tramite home banking, utilizzando il portale di N26, senza la necessità di scaricare l’app per smartphone.

Da tutto quello che abbiamo spiegato è semplice comprendere quali sono le caratteristiche più interessanti degli strumenti di pagamento come N26. Naturalmente, come abbiamo più volte ribadito, quando dobbiamo scegliere un servizio di questo genere è sempre fondamentale affidarsi alle recensioni e ai confronti proposti online, per poter leggere nel dettaglio tutti gli aspetti positivi dei vari prodotti e per scoprire se ci sono eventualmente degli aspetti da sottoporre ad una maggiore attenzione.