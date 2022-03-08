I migliori attrezzi per allenarsi a casa
di Redazione
08/03/2022
Per tutta una serie di motivi, non sempre risulta possibile allenarsi in palestra o all’aria aperta. I ritmi frenetici della routine, tuttavia, non devono impedire di allenarsi con regolarità. Lo stile di vita eccessivamente sedentario rischia di minare la qualità di vita, incidendo negativamente sulla salute dell’organismo. Per bypassare il problema e per tenersi in forma, una soluzione molto valida consiste nell’allestimento di una piccola palestra domestica. La scelta dei migliori attrezzi per allenarsi a casa, però, deve essere fatta in maniera oculata. Il motivo di fondo risiede nel fatto che questi devono essere quanto più possibile in linea con le proprie esigente di allenamento da sostenere. Per ciò che concerne i macchinari, l’ottimizzazione degli spazi di casi si rivela di fondamentale importanza. Pertanto, per essere sempre in forma smagliante, ecco una lista dei migliori attrezzi per allenarsi a casa. Lo step A chiudere la carrellata dei migliori attrezzi per allenarsi a casa vi è lo step, macchinario molto in voga tra chi cerca un allenamento continuo a ritmi non particolarmente intensi. Sceglierlo, conviene. Il motivo di base sta nel fatto che ti consente di replicare perfettamente un’azione di routine, molto salutare per il tuo stato di forma: salire e scendere le scale. Target di riferimento di questo attrezzo è costituito anche da persone che intendono migliorare la loro condizione fisica, pur non potendo contare su un budget particolarmente sostanzioso. Non a caso, tra tutti gli arnesi di categoria in commercio, lo step rientra di certo fra le soluzioni low cost maggiormente meritevoli di attenzione. E non è tutto: le sue dimensioni sono particolarmente contenute. Ecco, perché anche nei contesti domestici piuttosto piccoli, come monolocali o bilocali, dove vi sono tutta una serie di spazi angusti, permettersi uno step non rappresenta alcun tipo di problema. In fase di valutazione, soffermati sulla portata massima. Si tratta, infatti, di un fattore tutt’altro che marginale. Molto importante, poi, è la presenza del manubrio. Vi sono modelli che hanno un manubrio confortevole, garantendo un appoggio ottimale e altri, invece, che ne sono sprovvisti. Il rischio di perdere l’equilibrio risulta maggiore in questo secondo caso. Scegliere lo step vuol dire al tempo stesso lavorare sui glutei per renderli scolpiti: occhio, pertanto, a regolare la sua altezza, affinché la schiena non risulti eccessivamente chiamata in causa. Troppe sollecitazioni a lungo andare non giovano di certo alla salute. La cyclette Nell’elenco dei migliori attrezzi per allenarsi a casa, è praticamente d’obbligo inserire la cyclette. Si tratta di un articolo intramontabile fra chi desidera allenarsi, tenendo in movimento in modo particolare i muscoli delle gambe. In molti, infatti, la considerano una fedele compagna tra le quattro mura domestiche. Negli ultimi anni, poi, le case produttrici hanno messo in commercio modelli ultra-leggeri, realizzati in speciali leghe di alluminio, rendendone comodi gli spostamenti da una parte all’altra della casa. Le soluzioni maggiormente avanzate dal punto di vista tecnologico ti consentono di monitorare i numerosi progressi conseguiti nel corso delle varie sessioni di allenamento. Tra chilometri percorsi, velocità medie raggiunte, velocità massime toccate e calorie smaltite, vengono fuori tutta una serie di dati davvero rilevanti per il tuo stato di salute e per la tua condizione fisica. Occhio a regolare il carico della pedalata quando inizi. Infine, occorre precisare che uno dei modelli più in voga, soprattutto ultimamente, è la cyclette orizzontale, contraddistinta dalla presenza di uno schienale che assicura una posizione particolarmente confortevole durante il normale svolgimento degli esercizi. La cyclette verticale, quella classica, non si discosta più di tanto da una comune bicicletta. Il tapis roulant Nelle case degli sportivi, reduci da un infortunio o desiderosi di tenersi in forma, soprattutto dopo un periodo di inattività, c’è un attrezzo che non manca mai: il tapis roulant. Il motivo di base sta nel fatto che questo attrezzo consente di allenarsi, partendo da ritmi piuttosto blandi. A essere stimolate, nel caso specifico, sono soprattutto le principali funzioni aerobiche dell’organismo. Il richiamo alla sessione di allenamento, infatti, si conferma piuttosto in linea con quanto di norma avverrebbe con una comune corsa per strada. Le sollecitazioni delle articolazioni, in questo senso, sono piuttosto identiche. In commercio vi sono due macro categorie di tapis roulant: la prima è costituita dai tapis roulant magnetici, dove il movimento viene stimolato dalla forza impressa dalle gambe; la seconda, invece, è composta dai tapis roulant elettrici, molto in voga fra coloro che desiderano allenarsi con corsette di intensità alquanto variabili, ma anche con delle classiche camminate. Menzione speciale nel caso dei tapis roulant elettrici la meritano di sicuro i computer interni, fondamentali sia per perfezionare sia per rendere personalizzati i tuoi allenamenti. Il vogatore Forse risulterà appena appena più trascurato rispetto alle altre soluzioni fino a questo momento segnalate. Tuttavia, è innegabile che anche il vogatore faccia parte dei migliori attrezzi per allenarsi a casa. Un allenamento costante nel corso della giornata apporta risultati a dir poco incredibili a tutta la muscolatura che apparirà tonica come non mai. Tra i vogatori a bracci separati e vogatori con trazione posta a livello centrale, per gli sportivi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Denominatore comune dei suddetti attrezzi è l’agevolezza delle vogate. Mai inclinare troppo il busto all’indietro, onde evitare di andare incontro ai tanto temuti dolori alla schiena. Conclusioni A te la scelta su quali tra i migliori attrezzi per allenarsi a casa siano in linea alle tue effettive esigenze. Per l’approfondire l’argomento e scoprire tanti attrezzi per l’allenamento a casa con i rispettivi prezzi, offerte e recensioni, puoi visitare il sito https://miglioriattrezzipalestra.it/ dove è anche possibile comodamente acquistare qualsiasi prodotto in pochi clic.
