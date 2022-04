Allenarsi in casa: cosa non deve assolutamente mancare

L’estate è alle porte e per non farci trovare impreparati alla prova costume,oltre ad un alimentazione sana serve anche un po’ di movimento. Certo,camminare e fare le scale è un buon aiuto ma per un vero e proprio allenamento abbiamo bisogno di attrezzi giusti e adatti al nostro fisico. Se la palestra non fa al caso vostro si può optare per degli strumenti da utilizzare in casa in totale privacy, come ci consiglia il sito https://www.politichegiovaniliesport.it. La prima cosa da fare è scegliere quale parte del corpo tonificare se gambe, glutei, braccia o cosce, in quanto ad ogni esigenza corrisponde un attrezzo adatto.

Gambe e Glutei

Per sviluppare la parte inferiore del corpo,quindi gambe e glutei, possiamo acquistare uno step di questo tipo. Questo stepper ha moltissime recensioni positive: è piccolo,compatto e comodo da poter nascondere in casa una volta finito di utilizzare. E’ inoltre provvisto di un display Led per controllare i passi e le calorie consumate e di un particolare sistema che riduce il rumore dell’impatto tra lo stepper e il suolo mentre lo si usa,così da non disturbare chi è intorno a noi. Adatto a tutti per ogni tipo di allenamento,anche a coloro che non hanno confidenza con attrezzi sportivi perché di semplice utilizzo. Ultimo punto,il prezzo, non particolarmente elevato. Può essere acquistato in due varianti di colore:nero e bianco.

In alternativa si può scegliere un tapis roulant per delle lunghe camminate in casa. Ottimo come rapporto qualità prezzo è questo modello dal design moderno colorato e innovativo questo tapis roulant permettere di percorrere chilometri mentre si guarda una serie tv o si ascolta musica. Sprovvisto di motore, il nastro si muove seguendo l’andatura e la velocità di chi lo percorre. L’attrezzo si presenta robusto, dotato di ruote quindi facilmente trasportabile da un ambiente ad un altro e di semplice montaggio. Consente di tenere sotto controllo il battito cardiaco, la distanza percorsa e le calorie consumate attraverso uno schermo nella parte anteriore. Inoltre c’è la possibilità di regolare il livello di pendenza e di resistenza in 8 livelli. Adatto a chi è alle prime armi quindi non per professionisti o runner esperti ma per il prezzo proposto e le dimensioni non troppo eccessive è un ottimo strumento da tenere in casa per allenarsi.

Braccia e spalle

Se invece volessimo tonificare solo la parte superiore del corpo, in particolare le braccia, possiamo valutare un altro prodotto. E’ un attrezzo per lo sviluppo muscolare delle braccia e dei pettorali. E’ realizzato in acciaio al carbonio quindi particolarmente leggero ma solido e affidabile. E’ dotato di un impugnatura ergonomica e di 20 livelli di intensità e durezza. Poco ingombrante, tanto da poter essere portato in ufficio e adatto a tutti: dal principiante al più esperto. Anche in questo caso c’è la possibilità di scelta cromatica del manubrio in blu o in rosso.

Total body

Ancora non siete soddisfatti e cercate un prodotto che alleni tutto il corpo in un solo colpo? Allora potete decidere di acquistare tra questi 2 prodotti di livello intermedio semi professionale. Questa panca multifunzione pieghevole è adatta a tonificare tutto il corpo. Facile da montare,compatta,stabile,occupa poco spazio,comoda da trasportare e con una portata massima di 150 kg. Attraverso degli esercizi mirati si possono sviluppare e allenare addominali utilizzando la panca con schienale regolabile; Irrobustire le braccia, tramite il supporto per bilanciere ma anche tonificare gambe e cosce.

Aumentando di poco il range di acquisto Amazon ci viene di nuovo in aiuto e propone un altro modello di panca multifunzionale. Anche quest’ultima è adatta sia per i neofiti che per i professionisti del settore in quanto non manca di nulla. E’ una postazione completa per effettuare qualsiasi tipo di esercizio, con i bilancieri e pesi (non inclusi nel prezzo),mantenendo sempre una posizione e una postura perfetta e comoda grazie allo schienale regolabile su 5 livelli e al sedile imbottito.

A differenza del primo modello, essendo questo più completo, è anche leggermente meno ingombrante tanto che, se piegato e chiuso, arriva ad occupare solo 90 cm per 90cm quindi adatto anche ad ambienti medi e non troppo ampi.

Naturalmente ognuno può scegliere l’attrezzo e la macchina in base alle proprie esigenze di budget e di spazio l’importante è non rimanere fermi in quanto summer “is coming”(cit.).