Manutenzione stecca da biliardo: perché è così importante?
di Redazione
13/04/2021
Anche i giocatori meno esperti sanno che la manutenzione della propria stecca da biliardo è fondamentale per funzionare a dovere! Infatti, proprio a seguito delle opportune manutenzioni, la maggior parte dei giocatori nota un netto miglioramento delle proprie prestazioni!
Manutenzione stecca da biliardo: in cosa consisteLa manutenzione completa dell’attrezzo prevede il cambio dei cuoi, della gomma e del teflon. E ogni quanto diventa necessaria? Ogni qual volta che si avverte che qualcosa non funziona nel modo giusto. È infatti importante monitorare periodicamente, se non giornalmente la propria stecca da biliardo, i rumori, lo stato dell’impugnatura, il cuoio che non aggraffa a dovere il gesso, insomma tutte quelle piccole cose che fanno la differenza sul tiro! Altra cosa fondamentale, soprattutto per chi partecipa alle gare, è sicuramente la programmazione delle manutenzioni: partendo dal presupposto che il cuoio appena applicato, piuttosto che il teflon o la guaina, hanno una durata di x settimane/mesi di vita, vi sarà facile stabile il momento più consono per la manutenzione del vostro attrezzo.
Le parti principali della manutenzione della stecca da biliardoPartiamo dai cuoietti. È sicuramente importante fare una piccola premessa: la durata di un cuoio, mantenendo la sua massima resa, non dipende soltanto dalla propria altezza! Dopo il periodo di assestamento, nonché un periodo più o meno breve che varia in base alla tipologia applicata, si entra nel periodo di massima resa del prodotto e in base allo strato applicato (monostrato o multistrato) durerà da un mese fino ad un massimo di quattro mesi. Trovare il puntale giusto, calibrarlo a dovere a seconda della propria modalità di gioco non è di certo una passeggiata e proprio per questo dobbiamo prendercene cura nel migliore dei modi. Con i puntali di ultima generazione, resinati ad hoc, la pulitura diventa meno necessaria, se non per togliere il gesso dalla punta. Anche se trascurato da molti giocatori, il teflon riveste un ruolo davvero importante ed è proprio per questo che altezza e superficie di appoggio sono sicuramente da tenere d’occhio. Viene consigliata la sostituzione 2/3 volte all’anno. Anche la gomma è bene tenerla sotto controllo, visto che come ogni elemento è soggetta ad usura legata a fattori come la sudorazione delle mani e lo sfregamento. La manutenzione andrebbe fatta ai primi segni di usura, tuttavia è bene sostituirla almeno una volta all’anno. L’importanza di una periodica e attenta manutenzione vi permetterà di non far alleggerire troppo le vostre tasche in seguito, poiché spesso e volentieri, se non si interviene in tempo, si rischia di incorrere in danni molto costosi da ripristinare.
