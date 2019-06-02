Loading...

CALCIOMERCATO JUVENTUS. Super offerta dalla Turchia per Mandzukic

Redazione Avatar

di Redazione

02/06/2019

Juve, attenta, rischiano di soffiarti SuperMand. In Turchia è notizia ormai diffusa dell’interesse del Besiktas per Mario Mandzukic. A riportarla è il prestigioso quotidiano sportivo Fanatik che racconta diversi dettagli di un interesse che a breve potrebbe sfociare in una vera e propria trattativa. Soprattutto se Mario Gomez dovesse lasciare la Turchia dopo essersi rilanciato alla grande sulle rive del Bosforo. Secondo i media turchi, il Besiktas avrebbe individuato in Mario Mandzukic il profilo giusto. La Juventus vuole trattenere il gigante croato, anche e soprattutto su input di Allegri. Del resto il nazionale croato è il profilo dell’attaccante moderno: non solo incisivo in zona gol, ma anche bravo a dialogare con i compagni e, soprattutto, presente nei ripiegamenti difensivi. Mandzukic è legato contrattualmente alla Juventus e non pare intenzionato a cambiare aria, nonostante le offerte non manchino (non ultima quella del Tottenham). Dovessero arrivare i turchi con un’offerta monstre per durata ed importo dell’ingaggio, Mandzukic potrebbe anche prendere in considerazione l’offerta anche vista la non più giovanissima età (29 anni). La Juve lo ha comunque dichiarato incedibile: in attacco partirà sicuramente Morata, forse anche Zaza. Perdere anche Mandzukic sarebbe davvero troppo.
