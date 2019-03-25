Home Calcio Insigne riceve il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia

Insigne riceve il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia

di Redazione 25/03/2019

Striscia la Notizia ha consegnato il famoso Tapiro d’oro al giocatore del Napoli Lorenzo Insigne. Al folletto napoletano è stato conferito il premio oggi sui campi di allenamento a Castel Volutrno dall’inviato Valerio Staffelli, da parte dalla trasmissione satirica. Si legge che il motivo del premio sia stato il vantaggio illusorio del goal siglato proprio da Insigne che ha portato il Napoli in vantaggio, ma solo per cinque minuti. Lorenzo dice “ Avevamo creduto di vincere, in realtà ci aspettavamo un Milan diverso. Nulla da recriminare alla squadra che come al solito ha lottato. Io ed i miei compagni di squadra ce l’abbiamo messa tutta, ma ora non disperiamo. Manca ancora molto alla fine del campionato, e non ci diamo certo per vinti.” Inoltre aggiunge che :”Per quanto riguarda la nazionale sto lavorando al massimo anche per riconquistare un posto tra gli azzurri , e la fiducia del ct Conte, spero davvero arrivi al più presto una chiamata”. Su Totti :” Certe cose fanno dispiacere, è impossibile dimenticare quanto ha dato Totti alla Roma, ma sono fiducioso sul fatto che ci sarà un chiarimento tra il capitano e la società”.

